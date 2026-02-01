Alcaraz Tarihe Geçti - Son Dakika
BBC

Alcaraz Tarihe Geçti

01.02.2026 17:34
Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta Djokovic'i yenerek en genç kariyer grand slam şampiyonu oldu.

Tenisçi Carlos Alcaraz, Avustralya Açık finalinde Novak Djokovic'i yenerek dört büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan (kariyer grand slam) en genç erkek tenisçi oldu.

Henüz 22 yaşındaki Alcaraz, Melbourne'de Djokovic'le oynadığı maçta 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 biten setlerin ardından başarısını coşkuyla kutladı.

Öte yandan 25. büyük şampiyonluk şansını kaybeden Djokovic, hayal kırıklığı yaşasa da tarihe geçen Alcaraz'ı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Djokovic artık 38 yaşında ve maçın ardından 10 kez şampiyon olduğu Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tekrar kortta olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Kalabalığa dönerek "Bir Grand Slam'in kapanış töreninde daha bulunacağımı düşünmemiştim" dedi ve ekledi:

"Yarın ne olacağını kim bilebilir ki... Ama harika bir yolculuktu".

Djokovic, Alcaraz'a "Tarihi, efsanevi bir başarı elde ettin" dedi ve gülümseyerek "Hala gençsin, bu yüzden eminim ki yıllar içinde daha birçok kez karşılaşacağız" sözlerini ekledi.

İspanyol dünya bir numarası Alcaraz, Djokovic'in tecrübesini kullanarak domine ettiği ilk setlerde zorlandı.

Ancak ardından ritim buldu ve yedinci büyük şampiyonluğunu kazandı.

Alcaraz, dört Grand Slam turnuvasını (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) kazanan dokuzuncu erkek tenisçi ve 2016'da Djokovic'in ardından bunu başaran ilk isim oldu.

Son iki sezonda Alcaraz ve İtalyan Jannik Sinner, erkekler tenisinde baskın.

Kaynak: BBC

BBC
