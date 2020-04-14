YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak."
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14.04.2020 20:29:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "ALES'e girme şartı artık aranmayacak" - Son Dakika