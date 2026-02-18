Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu - Son Dakika
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

18.02.2026 10:16  Güncelleme: 10:19
Alevi bir kadın, evlerine gelen misafirin ''Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez'' sözleri üzerine eşinin tepki göstererek misafirleri evden çıkardığını anlattı. Sosyal medyada yayılan video sonrası çok sayıda kullanıcı, ayrımcı ifadelere tepki gösteren yorumlar yaptı.

Alevi bir kadın, sosyal medyada paylaştığı videoda evlerine gelen bir misafirin kullandığı ifadeler nedeniyle yaşanan tartışmayı anlattı. Kadın, misafirin "Alevilerin suyu içilmez, yemeği yenilmez" şeklindeki sözleri üzerine eşinin "Bu evden s..tir olun gidin" diyerek misafirleri nasıl kovduğunu anlattı.

"ADAM GEREKENİ ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞ"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Adam gerekeni çok güzel söylemiş", "Bin yıldır aynı hikayeyi anlatıp duruyorlar", "Benim annem Alevi, babam Sunniydi. Çocukken biz de bu tip durumlarla karşılaştık", "En güzelini yapmış", "Senelerdir hep aynı algı", "İyi yapmış abla, daha fazlası yapılsaydı keşke" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • BatuHan BatuHan:
    bir sünni olarak söylüyorum aleviler candır. Peygamberimizden sonra (1400 yıl önce ) bizim topraklarımızdan binlerce km ötedeki arapların kendi içindeki iktidar, ihtiras, katliam, cinayet, birbirlerine düzenledikleri suikastlara bizim taraf olmamız çok üzücü. 12 13 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Gerçekten kötü cahil bir yorum yapmış ama bu konu aile içinde de kalsa olurmuş bu gibi konular toplumda kin ve nefrete sebebiyet veriyor. Cahil insan çok yanlış algılar yanlış düşünceler dalar. Ben Giresun ve suniyim çevremde çok samimi alevi tanıdıklarım var yemeğini de yerim suyunu da içerim çok iyide insanlar hepimiz biriz. Zaten bu şekilde ikinci şahıslar gibi bahsetmemiz bile bana hoş gelmiyor. 15 2 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    insan olmak neden bu kadar zor Yarabbi... 10 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    gerçekten böyle bir şey yaşandı mı acaba? kurguda olabilir, inşallah yaşanmamıştır 8 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Bu kadın hiç doğru gelmedi bana, anlattıkları ve mimikleri hiç güven vermedi. 8 1 Yanıtla
