Alevilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor

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(İSTANBUL) - Alevi Vakıfları Federasyonu'nun düzenlediği 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri'nin kazananları, 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Etkinlik kapsamında Grup Abdal'ın konseri de izleyicilerle buluşacak.

Akademik mirası canlandırmayı ve Alevi ve Bektaşi inancının bilimsel araştırmalarla gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri'nin töreninin bu yıl üçüncü kez düzenlendiğini belirten Federasyon Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, 2021 yılından itibaren her yıl Alevilik ve Bektaşilik alanında uluslararası üniversitelerde yayımlanan doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve hakemli dergilerdeki makaleleri değerlendirdiklerini ifade etti. Dr. Haydar Baki Doğan, "Amacımız, bu kültürel mirasın akademide daha görünür olması ve genç araştırmacıları teşvik etmek" dedi.

Ödül programının uluslararası katılıma açık olduğunu vurgulayan Doğan, "Alevilik ve Bektaşilik yalnızca Anadolu'nun değil, dünya kültür mirasının bir parçası. Bu alanda çalışan akademisyenlerin emeklerini takdir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma, "Doktora Tezleri", "Yüksek Lisans Tezleri" ve "Hakemli Dergi Makaleleri" üç ana kategorisinde düzenlendi. Başvurular, alanında uzman akademisyenlerden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından incelendi. Çalışmaların orijinalliği, metodolojik yaklaşımı ve kültürel mirasa katkısı gibi kriterler ön planda tutuldu.

Bilim ödüllerinin 15 Mart'taki töreni saat 20.00'da AKM'de başlayacak. Ödül takdiminin ardından Alevi-Bektaşi müziğinin önemli temsilcilerinden Grup Abdal, katılımcılara özel bir dinleti sunacak. Federasyon, etkinliği canlı yayınla izleyicilere ulaştıracak.

Dr. Doğan, "Bu tören yalnızca bir ödül gecesi değil, aynı zamanda inancımızı ve bilimi bir araya getiren bir köprü. Grup Abdal'ın performansı, bu buluşmaya ayrı bir anlam katacak" diyerek etkinliğin önemine dikkati çekti.

Hedef, kalıcı bir akademik platform

Alevi Vakıfları Federasyonu, ödül programını ilerleyen yıllarda genişletmeyi planlıyor. 2026'dan itibaren uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak sempozyum ve workshoplar düzenlemek, ödül kapsamını kitaplara da taşımak hedefleniyor.

Dr. Doğan, "Amacımız, bu alanda çalışanlar için sürdürülebilir bir akademik platform oluşturmak. YÖK ile yaptığımız görüşmelerle bu ödülleri Doçentlik kriterlerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan araştırmalar, küresel bir perspektifle ele alınmalı" çağrısında bulundu.