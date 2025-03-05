Alevilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alevilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor

3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri 15 Mart'ta AKM'de açıklanacak ve konser olacak.

05.03.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Alevi Vakıfları Federasyonu'nun düzenlediği 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri'nin kazananları, 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek törenle açıklanacak. Etkinlik kapsamında Grup Abdal'ın konseri de izleyicilerle buluşacak.

Akademik mirası canlandırmayı ve Alevi ve Bektaşi inancının bilimsel araştırmalarla gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri'nin töreninin bu yıl üçüncü kez düzenlendiğini belirten Federasyon Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan, 2021 yılından itibaren her yıl Alevilik ve Bektaşilik alanında uluslararası üniversitelerde yayımlanan doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ve hakemli dergilerdeki makaleleri değerlendirdiklerini ifade etti. Dr. Haydar Baki Doğan, "Amacımız, bu kültürel mirasın akademide daha görünür olması ve genç araştırmacıları teşvik etmek" dedi.

Ödül programının uluslararası katılıma açık olduğunu vurgulayan Doğan, "Alevilik ve Bektaşilik yalnızca Anadolu'nun değil, dünya kültür mirasının bir parçası. Bu alanda çalışan akademisyenlerin emeklerini takdir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışma, "Doktora Tezleri", "Yüksek Lisans Tezleri" ve "Hakemli Dergi Makaleleri" üç ana kategorisinde düzenlendi. Başvurular, alanında uzman akademisyenlerden oluşan ön değerlendirme kurulu tarafından incelendi. Çalışmaların orijinalliği, metodolojik yaklaşımı ve kültürel mirasa katkısı gibi kriterler ön planda tutuldu.

Bilim ödüllerinin 15 Mart'taki töreni saat 20.00'da AKM'de başlayacak. Ödül takdiminin ardından Alevi-Bektaşi müziğinin önemli temsilcilerinden Grup Abdal, katılımcılara özel bir dinleti sunacak. Federasyon, etkinliği canlı yayınla izleyicilere ulaştıracak.

Dr. Doğan, "Bu tören yalnızca bir ödül gecesi değil, aynı zamanda inancımızı ve bilimi bir araya getiren bir köprü. Grup Abdal'ın performansı, bu buluşmaya ayrı bir anlam katacak" diyerek etkinliğin önemine dikkati çekti.

Hedef, kalıcı bir akademik platform

Alevi Vakıfları Federasyonu, ödül programını ilerleyen yıllarda genişletmeyi planlıyor. 2026'dan itibaren uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak sempozyum ve workshoplar düzenlemek, ödül kapsamını kitaplara da taşımak hedefleniyor.

Dr. Doğan, "Amacımız, bu alanda çalışanlar için sürdürülebilir bir akademik platform oluşturmak. YÖK ile yaptığımız görüşmelerle bu ödülleri Doçentlik kriterlerine uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan araştırmalar, küresel bir perspektifle ele alınmalı" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Güncel, Tören, Sanat, AKM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alevilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:23 Ekonomide tüm gözler bugünkü kritik kararda Ekonomide tüm gözler bugünkü kritik kararda
07:46 Ece Gürel’i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı Ece Gürel'i bulan arama kurtarma gönüllüsü o anları anlattı: 6 dakika sonra bağırmaya başladı
07:40 3. dünya savaşı ilanı gibi Fransa’dan nükleer silah hamlesi 3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
07:23 Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı İlk sorusu bu oldu Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu
02:55 Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarın bulduğu anlar
14:17 Taraftar kahrolacak Beşiktaş’ta Rafa Silva şoku Taraftar kahrolacak! Beşiktaş'ta Rafa Silva şoku
14:14 Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı!
13:51 Kaldırımda yürürken düşüp öldü Kaldırımda yürürken düşüp öldü
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
13:28 Fenerbahçe’den ses getirecek Mourinho hamlesi Fenerbahçe'den ses getirecek Mourinho hamlesi
13:21 Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya’dan kötü haber Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber
13:11 Rekabet Kurulu’ndan “Mackolik“e 13 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan "Mackolik"e 13 milyon lira ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 09:24:00. #7.12#
SON DAKİKA: Alevilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.