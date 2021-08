Aleyna Çakır'ın babası: Ümitcan Uygun'u hapisten çıkarmayın dedim - Son Dakika

ANKARA'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili, hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, bugün evinde ölü bulunan Esra Hankulu (25) olayıyla ilgili gözaltına alınması sonrası, Sema Esen'in babası Mehmet Esen konuştu. Esen, "Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi ' Gördünüz mü ' Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adalete sahip çıkın" dedi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bugün evinde ölü bulunan Esra Hankulu olayı sonrası Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, Sema Esen'in Kırşehir 'in Kaman ilçesinde yaşayan babası Mehmet Esen, olaya tepki gösterdi. Esen, "Ümitcan Uygun'u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adaletin böyle mi olması gerekiyor? Adalete sahip çıkın. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar? Bunlar benim canımı yaktıktan sonra bir tane daha can yaktılar" diye konuştu.