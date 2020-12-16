Ali Akman: "Karakterimizi sahaya koyduk"

Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman, Göztepe maçıyla ilgili, "Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi deplasmanda 5-4 mağlup eden Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, tarihi karşılaşma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok keyifli, çok güzel bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk. Şimdi önümüzdeki maça hazır olacağız." - BURSA