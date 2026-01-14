Ali Aydın'ın Ölümü Üzerine Açıklama - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Ali Aydın'ın Ölümü Üzerine Açıklama

14.01.2026 17:34
Sezgin Tanrıkulu, insan hakları savunucusu Ali Aydın'ın saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, insan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın'ın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet tarafından yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı ve olayın uyuşturucu etkisi altında işlendiği yönünde beyanlar kamuoyuna yansımıştır. Ancak bu açıklamalar, böylesi ağır bir suçun tüm yönleriyle aydınlatılması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Olayın arka planı, ihmaller zinciri ve olası başka bağlantılar titizlikle araştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, insan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın'ın uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'nin eski Eş Başkanı, insan hakları savunucusu ve avukat Ali Aydın'ın, her sabah yürüyüş yaptığı güzergahta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi hepimizi derinden sarsmıştır. Ali Aydın yalnızca bir avukat değil; yaşamını hak, adalet ve demokrasi mücadelesine adamış bir insan hakları savunucusuydu. Emniyet tarafından yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı ve olayın uyuşturucu etkisi altında işlendiği yönünde beyanlar kamuoyuna yansımıştır. Ancak bu açıklamalar, böylesi ağır bir suçun tüm yönleriyle aydınlatılması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Olayın arka planı, ihmaller zinciri ve olası başka bağlantılar titizlikle araştırılmalıdır.

Türkiye'de insan hakları savunucularının hedef haline geldiği, şiddetin ve cezasızlık algısının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Ali Aydın'ın öldürülmesi, bu iklimden bağımsız ele alınamaz. Soruşturmanın şeffaf, etkili ve bağımsız biçimde yürütülmesi; olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için takipçi olacağız. Ali Aydın'ın ailesine, yakınlarına ve tüm insan hakları savunucularına başsağlığı diliyorum. Onun yaşamı boyunca savunduğu değerler, bizlere adalet ve hak mücadelesini sürdürme sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ali Aydın, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

18:50
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Ali Aydın'ın Ölümü Üzerine Açıklama
