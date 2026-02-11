Ali Babacan'dan Kıyafet Üzerinden Hedef Alınmalara Tepki - Son Dakika
Ali Babacan'dan Kıyafet Üzerinden Hedef Alınmalara Tepki

11.02.2026 13:59
DEVA Partisi lideri Babacan, kıyafetleriyle hedef alınan Zeynep Güneş Akgün'ün durumu üzerinden 28 Şubat zihniyetine dikkat çekti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan sanal medya paylaşımına ilişkin, "Biz bu zihniyetle mücadele etmek için buradayız. Biz bu zihniyeti ve dili, 28 Şubat'tan tanıyoruz. Bazıları diyor ki, 'Efendim, Türkiye'de bu meseleler bitti.' Bitmedi arkadaşlar, sadece sümen altı edildi. İnanın bu zihin yapısı derinlerde duruyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti üzerinden hedef alınmasıyla ilgili, "Yıl 2026, üzülerek söylüyorum; halen bir kadın kılık kıyafeti, inancı veya yaşam tarzı üzerinden hedef alınabiliyor. Onuru ve kişiliği, kılık kıyafeti üzerinden aşağılanmaya çalışılıyor. Hadsizin birisi çıkıyor; şalvarından başörtüsüne kadar saydırıyor. Bu haddini bilmez şahıs her ne kadar partisi tarafından derhal disipline verilmiş ve ihraç edilmiş olsa da bu olay her ne kadar tekil bir örnek olarak görülmeye çalışılsa da biz derinlerde canlı duran bu zihniyetin farkındayız. Kadınları, kıyafetleri yüzünden yargılayan bu köhne kafaya sahip olanların sayıca hiç az olmadığının farkındayız. Şu anda kendilerini tutuyorlar. Diyorlar ki, 'İktidar sopasını bir ele geçirelim. Biz yapacağımızı biliriz.' Zaman zaman açığa çıkıp hortlayan ve dile sirayet eden bu ve benzeri vakalar, tekil örnekler değil. Biz bu zihniyetle mücadele etmek için buradayız. Biz bu zihniyeti ve dili, 28 Şubat'tan tanıyoruz. Kapatma davalarından, 'Bu hanıma haddini bildiriniz' diyenlerden tanıyoruz. Eşimizin, dostumuzun, yol arkadaşlarımızın maruz kaldığı muameleden, bakışlardan biliyoruz. Bazıları diyor ki, 'Efendim, Türkiye'de bu meseleler bitti.' Bitmedi arkadaşlar, sadece sümen altı edildi. İnanın bu zihin yapısı derinlerde duruyor. Bakın, 2023 seçimlerine giderken İstanbul'un ileri gelenlerinden birisi bana ne dedi biliyor musunuz? 'Ali Bey şimdi siz seçimi kazanırsanız bu sıkma baş hala devam edecek mi?' diye sordu. Bana soruyor, kiminle konuştuğunun farkında değil. Hiç utanmadan, sıkılmadan; Allah korusun bu zihniyetin eline bir iktidar imkanı geçse kim bilir neler yapacaklar? Bugün için yutkundukları nefreti kürsülerde haykırmaya başlayacak, parmak sallayacaklar" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:07
