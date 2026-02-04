Ali Babacan: Depremin Yönetimi İhmalkar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ali Babacan: Depremin Yönetimi İhmalkar

04.02.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babacan, depremin ardından devletin yetersiz kaldığını ve yönetim yapısının kilitlendiğini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deprem kader evet ancak bu tablo kaderimiz değildir. Bu tablo tek merkezden talimat bekleyen, düğmeye basılmadan hareket edilmez hale getirilen kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkardığı bir tablodur" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de 'Yeni Yol Grup Toplantısı'nda konuştu. Babacan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yılında acının halen taze olduğunu ifade etti. Deprem sonrası ilk saatlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Babacan, "İlk 48 saat devlet neredeydi? Bazı yerlerde bu süre 72 saatti, bazı yerlerde ise 4 veya 5 gün. Merkezden uzaklaştıkça bekleyiş uzuyordu. Küçük bir köy ise ya da ücra bir beldeyse 4-5 gün boyunca hiçbir çalışmanın yapılmadığı yerler vardı" dedi.

İktidarın depremden sonrasını yönetemediğini söyleyen Babacan, "İnsanları beklemeye, yalnızlığa, çaresizliğe mahkum eden bir iktidar gördüm. Şunu açıkça söylemek zorundayım, deprem kader evet ancak bu tablo kaderimiz değildir. Bu tablo tek ihmalin eseridir. Bu tablo tek merkezden talimat bekleyen, düğmeye basılmadan hareket edilmez hale getirilen kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkardığı bir tablodur. Ne oldu da ilk 48 saatte hiçbir şey yapılmadı? Bakın bu soruyu yüzlerce kez sorduk ve halen de soruyoruz. Bize o günleri unutturmaya, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onlar üstünü örtmeye çalışsa da biz sürekli bu soruyu soracağız" diye konuştu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Depremin Yönetimi İhmalkar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:33:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Depremin Yönetimi İhmalkar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.