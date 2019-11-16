Ali Dağı'nda ağaçlandırma seferberliği

Talas Belediyesi tarafından "Glutensiz beslen, spor yap, sağlıklı kal" sloganıyla düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde Ali Dağı'nın zirvesine fidan dikildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde gerçekleşen organizasyona İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Çölyakla Yaşam Derneği Kayseri Şubesi üyeleri ve Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.

Ali Dağı'nda Çölyakla Yaşam Derneği üyeleri, çölyakta farkındalığı artırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Talas Belediyesi olarak glutensiz beslenmek durumunda olan insanların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Yalçın, diktikleri fidanların büyüdüğüne de şahitlik etmeyi diledi.

Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise kendilerine verdiği destekten dolayı Yalçın'a teşekkür ederek, "2017 yılında derneği ilk kurmaya başladığımızda kapısını ilk çaldığımız kişi Mustafa Yalçın Bey oldu. Bugüne kadar kapılarını bize hiç kapatmayan başkanımıza minnet duyuyoruz. Her çölyaklının bir ağacı olmasına vesile olduğu için çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan bir haftalık ara tatilde öğrencilerin okul dışında eğitime devam etmeleri amacıyla "Tatil ama eğitime devam" sloganıyla gerçekleşen organizasyonda Ali Dağı zirvesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin de katıldığı etkinlikte Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri fidan dikti.