Ali Koç: "31 Mayıs'a Kadar 60 Milyon Euro'luk Farkı Kapatmazsak UEFA Yaptırımlarına Maruz...

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fener Ol' kampanyasını resmen başladı. Başkan Koç, 31 Mayıs'a kadar 60 milyon Euro'luk farkı kapatmamaları durumunda UEFA yaptırımları ile maruz kalabileceklerini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonundan yaptığı açıklama ile 'Fener Ol' kampanyası başladı. Bu kampanyaya destek vermek isteyen taraftarlar kulübün resmi sitesindeki kampanya sayfasında yer alan ödeme şekillerinden (kredi kartı, banka hesaplarına havale veya EFT, PTT Posta çeki, SMS ile) katkıda bulunabilecek. 'Fener Ol' projesini bir taraftar hareketi olarak tanımlayan Başkan Koç, "Fenerbahçe'nin yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. 'Fener Ol' Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu mali sıkıntıyı aşarak gerçek ekonomik özgürlüğüne kavuşturmak için attığımız tasarladığımız en önemli projelerimizden biri" şeklinde konuştu.

"4 Nisan artık bağımsız yarınlarımız için hep birlikte yazacağımız hikayenin ilk günü"

Ali Koç projeye ilişkin, "Fenerbahçe'nin yaşadığı en karanlık günlerin birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz. Bundan tam 1462 gün önce 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe'nin 40 canını taşıyan takım otobüsümüze Rizespor Deplasmanı dönüş yolunda kurşunlandı. Bu hain plan hedefe ulaşsaydı dünya spor tarihinin de en kara günlerinden biri olacaktı. Bu karanlık olayın unutulmaması ve açıklığa kavuşması adına bu 4 Nisan günü Fenerbahçe simsiyahtı. Fenerbahçe tarihinin yaşadığı en karanlık günlerden birinin yıldönümünde özellikle seçtiğimiz bu tarihte daha aydınlık yarınlarımız için yola çıkıyoruz. 4 Nisan artık bağımsız yarınlarımız için hep birlikte yazacağımız hikayenin ilk günü" şeklinde konuştu.

"Dünyaya örnek olacak"

Fenerbahçe Spor kulübü olarak yakın tarihlerinde ilk kez bu kapsamda bir finansal destek kampanyası gerçekleştirdiklerini belirten Koç, "Kampanyamızın sonuçlarının dünyada bir spor kulübünün gerçekleştirdiği en başarılı örnek olacağına inanıyorum" dedi.

"En az 2 mümkünse 3 defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz gerekiyor"

Bu kampanyanın uzun vadeli bir stratejinin en önemli ayaklarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Kısa vadede kulübü mali açıdan rahatlatacak tedbirleri ivedilikle uygulamak, kısa vadede kitlesel destek kampanyasıyla camiayı harekete geçirmek, orta ve uzun vadede en az 2 mümkünse 3 defa Şampiyonlar ligine gitmek ve geliştirilecek altyapı kültürü ve scouting yatırımlarıyla hem sportif hem de ekonomik açıdan kulübe katkı sağlayacak futbolcular yetiştirmek ve transfer etmek."

"Bugüne kadar 140 milyon Dolar kaynak bulduk"

Göreve geldiklerinden bugüne 140 milyon Dolar kaynak bulduklarını söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, "Kulübün geçmiş dönemlerden gelen ve yakın gelecekte karşılanması gereken yükümlülükleri için sıcak para girişine ihtiyacımız vardı. Yönetimi devraldığımızdan beri ana hissedar olarak kulübümüzün ve küçük hissedarlarımızın sermaye artışına katılımı, yönetim olarak şahsi kefaletlerimizle aldığımız düşük faizli kredi ve getirdiğimiz sponsorluklara 140 milyon Dolarlık kaynakla acil ihtiyaçlarımızı karşıladık" ifadelerini kullandı.

"31 Mayıs'a kadar 60 milyon Euro'luk farkı kapatmazsak UEFA yaptırımlarına maruz kalacağız"

Kampanyanın bir diğer kritik amacına dikkat çeken Ali Koç projedeki başarının UEFA Şampiyonlar Ligi katılımına büyük etki edeceğini belirterek, "UEFA ile 2016'da yapılan ve 31 Mayıs'ta sona erecek FFP (Financial Fair Play) anlaşmasına göre kulübün 3 yıllık süreçte hem yıllık bazda hem de anlaşma süresinde uyması gereken 2 ayrı zarar seviyesi var. Buna göre 2016-2019 arasında futbol faaliyetlerindeki zararın 30 milyon Euro'yu geçmemesi gerekiyor. Ancak sezon başında göreve geldiğimizde iki yıllık zarar toplamı 90 milyon Euro idi. 31 Mayıs'a kadar 60 milyon Euro'luk farkı kapatmazsak UEFA yaptırımlarına maruz kalacağız. Kampanyamız başarılı olursa Avrupa kupalarına katılma hakkımızı kormuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe için kullanılacak"

Kampanyayı küçümseyenler yaklaşımlar olduğunu söyleyen Koç, "Samimi her türlü eleştiriye açığım. 'Veririm ama nereye kullanılacak bilmek istiyorum' tarzı açıklamalar yapan kişiler var. Tabi ki Fenerbahçe için kullanılacak. Bu tarz söylemler için size teşekkür ediyorum çünkü beni sadece kamçılıyorsunuz. Direkt olarak beni hedef alanlar var. Ben en başından bu yana bu kampanyanın kaçınılmaz olduğunu ve hep beraber omuz omuza vermemiz gerektiğini belirtmiştim. Dışarıdan yardım isterken aynı zamanda hem yönetim kurulumuzun hem sporcularımızın bu yardım kampanyasında payı olacak" şeklinde konuştu.

"Vefa ve fedakarlıkların en büyüğünü Fenerbahçe hak ediyor"

Fenerbahçe'nin yükünü sırtlamak için 7'den 70'e tüm Fenerbahçelilerin tek yürek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Koç, "Vefa ve fedakarlıkların en büyüğünü hak eden Fenerbahçe'dir. Çorbada hepimizin tuzunun olması, hep birlikte kayıtsız şartsız Fenerbahçe'ye FENER OL'ma günüdür" dedi.

Başkan Koç, geçtiğimiz hafta TFF tarafından açıklanan menajer ücretleri ile ilgili de konuşarak, "En fazla menajer ücreti ödeyen bizmişiz. Hiç sormuyorlar bu menajer ücretleri ödenen oyuncuların şu anda kaçı kadromuzda diye. Oraya çıkan bedelin sadece 700 bin küsürü şu an kadromuzda bulunan oyuncular için ödendi" dedi.

