Son Dakika Haberleri: Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev
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Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev

52 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

Ali Koç'a Avrupa Kulüpler Birliği'nde görev, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu üyeliğine seçildi.

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.

Avrupa Kulüpler Birliği, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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