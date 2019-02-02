Son Dakika Haberleri: Ali Koç: "Bu Takım Gelecek Sezon Ersun Yanal ile Şampiyonluğun En Güçlü Takımı Olacaktır."

Ali Koç: "Bu Takım Gelecek Sezon Ersun Yanal ile Şampiyonluğun En Güçlü Takımı Olacaktır."

1 saat önce

IHAAW132941-SPO/02-02-2019- Ali Koç: "Bu takım gelecek sezon Ersun Yanal ile şampiyonluğun en güçlü takımı olacaktır.

Ali Koç:
IHAAW132941-SPO/02-02-2019

- Ali Koç: "Bu takım gelecek sezon Ersun Yanal ile şampiyonluğun en güçlü takımı olacaktır." 02.02.2019 13: 29: 41 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Spor
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