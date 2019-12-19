Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık - Son Dakika Spor

Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık

6 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.

Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık, System.String[]

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.


TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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