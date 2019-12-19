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Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık
6 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, en son 1999 yılında yapılan TSYD Kupası'nın yeniden düzenlenmesine yeşil ışık yaktı.
TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL
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