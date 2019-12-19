Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra.... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra.... - Son Dakika Spor

Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra....

6 saat önce

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık! 1999'dan sonra...., System.String[]

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Spor Sorumlusu Aygün Özipek ile bir araya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Kupası başta olmak üzere kulüpleri bekleyen sıkıntılı mali yapı ve Türk futbolu hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:01 
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