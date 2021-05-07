Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi

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29-30 Mayıs olarak açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurulun ilk toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, seçimin iptal olmayacağını açıkladı.

BAŞARILI İSİMLERLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni yönetim kurulu çalışmalarını da sessizce yürütüyor. Ajansspor'un aktardığı haberde; mevcut yönetimden bazı isimler de yeni yönetim kurulunda yer alacak. Metin Sipahioğlu, Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt ile yola devam edilmesi bekleniyor.

SİPAHİOĞLU 28 ŞAMPİYONLUK KAHRAMANI

İletişimden sorumlu yönetici Metin Sipahioğlu'nun kulübün iletişim stratejisinin gelişmesinde önemli pay sahibi oldu. Sipahioğlu'nun 1959 öncesi şampiyonluklar ve kamuoyunda tartışma yaratan konulardaki iletişimi başarılı bulundu. Sipahioğlu aynı zamanda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan sorumlu yöneticilik görevini de yürütüyor.

KADIN BASKETBOLU YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

Fenerbahçe Öznur Kablo, Final Four'da Ekaterinburg'a yenilerek Avrupa şampiyonluğu için final oynayamazken turnuvayı üçüncü tamamladı. Türkiye'de yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertli takım şampiyonluk için Galatasaray ile final serisinde mücadele ediyor ve 1-0 önde bulunuyor. Metin Sipahioğlu'nun Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda olma ihtimali yüksek görülüyor.

KOMSUOĞLU BASKETBOLA İYİ GELDİ

Ali Koç'un listesinde yer alması beklenen bir başka isimse Sertaç Komsuoğlu. Semih Özsoy'un istifasının ardından erkek basketbol şubesinden sorumlu yönetici olarak Komsuoğlu geldi. Bütçesi yarı yarıya düşürülen şubede Euroleague'de sezona kötü başlayan takım daha sonra toplandı ve son 8 arasına kalmayı başardı. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya elenip 5 sezon sonra Final Four'a kalamasa da Komsuoğlu'nun performansı başarılı bulundu.

VOLEYBOLDA SİMLA TÜRKER

Başkan Koç yeni yönetim kurulunda bir koltuğu büyükihtimalle Simla Türker Bayazıt'a verecek. Voleybol şubesinden sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt da başarılı yöneticiler arasında bulunuyor. Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol erkekler finalinde Ziraat Bankkart'a kaybederek şampiyon olamadı. Kadınlar voleybolda ise 2017'den sonra ilk kez finale çıkan Fenerbahçe Opet final serisinde VakıfBank'a karşı 2-0 gerideyken yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkamadı ve şampiyonluk şansını yitirdi.

RUŞEN ÇETİN SÜRPRİZİ

Eski yöneticilerin yanı sıra Ali Koç'un yeni listesinde yer vereceği isimlerinden birinin 1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin olduğu öğrenildi. 1956 doğumlu Çetin, geçmişte sporculuk da yaptığı Fenerbahçe'de Koç ile birlikte 1907 Derneği'ni kuran kişilerden. Çetin 1996 yılından beri Tureks'in yönetim kurulu başkanlık görevini sürdürmekte. Aynı zamanda EURATEX (Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Teşkilatı) Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye Temsilcisi, IHKIB (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK (Türk- Ukrayna İş Konseyi) Başkanı olan Çetin, Türk – Kanada İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk-Özbek İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Türk- Mısır İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi görevlerini de yürütüyor.

HAMDİ AKIN VE MEHMET CENGİZ

Bunların dışında medyada Ali Koç'un listesinde iki iş insanın da ismi geçti. Spor yazarı Gürcan Bilgiç, eski yöneticilerden Hamdi Akın'ın da yeni dönemde yönetimde olacağını iddia etti. Gazeteci Candaş Tolga Işık ise başkan Ali Koç'un iş insanı Mehmet Cengiz ile görüşerek maddi ve manevi desteğini aldığını söyledi.