Ali Kuşçu Uzay Evi'nde uzay mimarları yetişiyor

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ali Kuşçu Uzay Evi'nde "Kozmik Meraklılar İçin Astronomi Okulu" yeniden başladı.



Bu kapsamda 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Kızıl Gezegen Mimarları" konulu programda, çocuklara ve gençlere takım çalışması ve problem çözme gibi beceriler kazandırılacak. Programda uzayı merak eden, tasarım yapmayı seven ve hayal gücü geniş çocuklar, uzay mimarı olarak yolculuğa çıkıyor. Bu yolculukta Mars gezegenini tanıyan çocuklar yeni bir yaşam alanı tasarlıyor. Öğrenme sürecinin oyunlarla eğlenceli hale getirildiği programda çocuklar boş vakitlerini değerlendirme şansı buluyor. Kızıl Gezegen Mimarları programında 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencileri birinci seviye olarak 10.00-12.00 saatleri arasında, 6'ncı,7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri ise ikinci seviye olarak 14.00-16.00 saatleri arasında eğitim görüyor.



"Burada uzayla ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz"



Uzay yolculuğunun bir sonraki hedeflerinden biri olan Mars gezegeninde, gelecekte insanların da yaşaması planlanıyor. Kızıl Gezegen Mimarları programına katılan çocuklar bu bilimsel hedeften yola çıkarak Mars koşullarına uygun bir yaşam alanı tasarlıyor. Mars'a dair güncel bilgileri oyun oynayarak öğrenen çocuklar, en uygun yaşam alanı fikirlerini tartışarak keşfediyor. Ayrıca programın sonunda çocuklar tasarımlarının modellerini yaparak ürünlerini de ortaya koyuyor. Kızıl Gezegen mimarlarından Yunus Emre Yılmaz program hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Ali Kuşçu Uzay Evi'ne geldim. Burada uzayla ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Bugün de Kızıl Gezegen Mars'ın tabakasını ve yüzeyindeki sular hakkında yeni şeyler öğrendik."



"Burası bana bunun gibi çok şey öğretti"



Ali Kuşçu Uzay Evi'ne daha önce kardeşiyle beraber geldiğini söyleyen Zeynep Naz Abiç ise düşüncelerini şöyle ifade etti: "Birinci kur ve ikinci kur amatör astronom eğitimimizi tamamladıktan sonra buraya geldik. Burada uzayla ilgili bilimsel araştırmaları, uzay hakkındaki değişik bilgileri öğreniyoruz. Bu etkinlikte Mars'la ilgili bilgileri, yüzeyinde su tabakalarının olduğunu, ama fazla olmadığını öğrendik. Burası bana bunun gibi çok şey öğretti. Ali Kuşçu Uzay Evi bana bilgi, değer ve sevgi katıyor."



"Burayı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum"



Birinci ve ikinci kurlara daha önce de katıldığını ve uzayla alakalı birçok şey öğrendiğini dile getiren Furkan Çayırlı ise şöyle konuştu: "Mars'ın yüzeyindeki taşlardan kum fırtınalarından, yüzeyinin altındaki donmuş su tabakalarına kadar her şeyi öğreniyoruz. Burayı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, gelsinler burada zaman çok eğlenceli geçiyor. Buraya gelerek boş vakitlerimi değerlendiriyorum. Gelecekte uzayla alakalı bir şeyler yapmayı da düşünüyorum. Bugünkü etkinlikte de ilk önce odaya saklı zarfları bulduk. O zarfların her birinin içinde birer problem vardı. O problemleri tahtadaki resimlerle eşleştirdik sonra da öğretmenimizle beraber onları inceledik ve o konuları öğrendik." - İSTANBUL