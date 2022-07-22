Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Ankapark" Tepkisi: "Senin Siyasi Anlayışının Simgesi Olan Melih Gökçek Bu Pisliğin Sorumlusudur. - Son Dakika
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Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Ankapark" Tepkisi: "Senin Siyasi Anlayışının Simgesi Olan Melih Gökçek Bu Pisliğin Sorumlusudur.

22.07.2022 22:11
Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a "Ankapark" Tepkisi: "Senin Siyasi Anlayışının Simgesi Olan Melih Gökçek Bu Pisliğin Sorumlusudur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; “Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; " Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun" diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor' programında, Ankapark'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, Ankapark'a ilişkin şunları söylemişti:

"İki gün önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden Ankapark'ın içimizi sızlatan o görüntülerini paylaştı. Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Yolunuza sürekli algı üreterek mi devam edeceksiniz? Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti beğenirsin ya da beğenmezsin ama belediye başkanı olarak senin görevin o hizmeti kamunun yararına milletin faydasına sunmaktır. Burası, sadece ve sadece bir Ankapark meselesi değildir; burası, bir zihniyet meselesidir. CHP zihniyeti meselesidir ve üzülerek görüyoruz ki; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da CHP zihniyetine çok kolay intibak etmiş ve bu zihniyetin kodlarına, geleneklerine, tarihine mahkum olmuştur."

Öztunç, Bakan Kurum'un ifadelerini içeren haberi alıntıladığı sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Utanmadan, arlanmadan Mansur Yavaş başkanı suçlamaya kalkıyor. Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun."

YORUMLAR
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Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Melih Gökçek, Ali Öztunç, Ankapark, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç'tan Bakan Kurum'a 'Ankapark' Tepkisi: 'Senin Siyasi Anlayışının Simgesi Olan Melih Gökçek Bu Pisliğin Sorumlusudur. - Son Dakika

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