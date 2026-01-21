Aliağa 2025\'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesi çok sektörlü ekonomik yapısı sayesinde 2025 yılında da girişimcilik performansını sürdürerek genel ekonomik yavaşlamaya rağmen pozitif bir görünüm sergiledi.

Petrokimya, demir-çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi Türkiye ekonomisi açısından kritik sektörlerde güçlü bir üretim altyapısına sahip ilçede Ticaret Odası (ALTO) kayıtlarına göre 2025 yılı içerisinde 383 yeni şirket kurulurken, 113 firma faaliyetini sonlandırdı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, şirket kuruluşlarında yüzde 17,8 oranında artış yaşanırken, kapanan şirket sayısında ise yüzde 18,9'luk artış kaydedildi.

Başkan Ertürk: "Aliağa, yatırım cazibesini koruyan merkezlerden biri"

Küresel belirsizlikler, finansal dalgalanmalar ve artan maliyetlerin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde dahi Aliağa'da yatırım iştahının sürdüğünü belirten ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, "2024 yılında ilçemizde 336 şirket kurulmuştu. 2025'te bu sayı yüzde 17,8 artışla 383'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 95'ten 113'e çıktı. Kapanan şirket sayısındaki artışın piyasa gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi makro değişkenlerin oluşturduğu baskı, ticari karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Özellikle finansmana erişimdeki daralma, KOBİ'lerimizin sürdürülebilirliğini zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen, açılan şirket sayımızdaki güçlü artış, yatırımcılarımızın Aliağa'nın geleceğine ve üretim potansiyeline olan güvenini teyit etmektedir" dedi.

"Üretim ve istihdam odaklı büyüme desteklenmeli"

Aliağa'nın sanayi ve ticaretteki stratejik rolüne dikkat çeken Başkan Ertürk, yatırım ortamının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Aliağa gibi üretim merkezlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. İş dünyamız mevcut şartlara rağmen üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yatırım ortamını iyileştiren politikalarla işletmelerimizin büyümesini, yeni istihdam alanlarının oluşmasını ve finansal erişimin kolaylaştırılmasını sağlayacak adımların atılmasını bekliyoruz. Yatırımcı motivasyonunun korunması, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir."

"2026'da da Aliağa ekonomisi büyümesini sürdürecek"

Başkan Ertürk, Aliağa ekonomisinin gelecek döneme de güçlü girdiğini belirterek, "Yeni açılan şirketlerimizle birlikte 2026 yılında da Aliağa'nın ekonomik hareketliliğinin devam edeceğine inanıyoruz. Kentimizin sahip olduğu sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve girişimci potansiyeli, Aliağa'yı her geçen gün daha güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getiriyor. Kentimizin geleceğine katkı sunan tüm girişimcilerimize ve iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR