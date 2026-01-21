Aliağa 2025'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Aliağa 2025'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor

Aliağa 2025\'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor
21.01.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa, 2025'te 383 yeni şirket kurarak ekonomik büyümesini devam ettirdi, kapanmalar arttı.

İzmir'in Aliağa ilçesi çok sektörlü ekonomik yapısı sayesinde 2025 yılında da girişimcilik performansını sürdürerek genel ekonomik yavaşlamaya rağmen pozitif bir görünüm sergiledi.

Petrokimya, demir-çelik, enerji, liman, lojistik ve gemi söküm gibi Türkiye ekonomisi açısından kritik sektörlerde güçlü bir üretim altyapısına sahip ilçede Ticaret Odası (ALTO) kayıtlarına göre 2025 yılı içerisinde 383 yeni şirket kurulurken, 113 firma faaliyetini sonlandırdı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, şirket kuruluşlarında yüzde 17,8 oranında artış yaşanırken, kapanan şirket sayısında ise yüzde 18,9'luk artış kaydedildi.

Başkan Ertürk: "Aliağa, yatırım cazibesini koruyan merkezlerden biri"

Küresel belirsizlikler, finansal dalgalanmalar ve artan maliyetlerin işletmeler üzerinde baskı oluşturduğu bir dönemde dahi Aliağa'da yatırım iştahının sürdüğünü belirten ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, "2024 yılında ilçemizde 336 şirket kurulmuştu. 2025'te bu sayı yüzde 17,8 artışla 383'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise 95'ten 113'e çıktı. Kapanan şirket sayısındaki artışın piyasa gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kur, faiz ve enflasyon gibi makro değişkenlerin oluşturduğu baskı, ticari karar alma süreçlerini zorlaştırıyor. Özellikle finansmana erişimdeki daralma, KOBİ'lerimizin sürdürülebilirliğini zorlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ancak tüm bu tabloya rağmen, açılan şirket sayımızdaki güçlü artış, yatırımcılarımızın Aliağa'nın geleceğine ve üretim potansiyeline olan güvenini teyit etmektedir" dedi.

"Üretim ve istihdam odaklı büyüme desteklenmeli"

Aliağa'nın sanayi ve ticaretteki stratejik rolüne dikkat çeken Başkan Ertürk, yatırım ortamının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Aliağa gibi üretim merkezlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. İş dünyamız mevcut şartlara rağmen üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yatırım ortamını iyileştiren politikalarla işletmelerimizin büyümesini, yeni istihdam alanlarının oluşmasını ve finansal erişimin kolaylaştırılmasını sağlayacak adımların atılmasını bekliyoruz. Yatırımcı motivasyonunun korunması, sürdürülebilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından biridir."

"2026'da da Aliağa ekonomisi büyümesini sürdürecek"

Başkan Ertürk, Aliağa ekonomisinin gelecek döneme de güçlü girdiğini belirterek, "Yeni açılan şirketlerimizle birlikte 2026 yılında da Aliağa'nın ekonomik hareketliliğinin devam edeceğine inanıyoruz. Kentimizin sahip olduğu sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve girişimci potansiyeli, Aliağa'yı her geçen gün daha güçlü bir üretim ve ticaret merkezi haline getiriyor. Kentimizin geleceğine katkı sunan tüm girişimcilerimize ve iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Aliağa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa 2025'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:49:43. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa 2025'te Ekonomik Büyümeyi Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.