Son Dakika Haberleri: Aliağa '9 Eylül Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
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Aliağa '9 Eylül Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

3 saat önce

Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen "4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası 9 Eylül Kupası"nda yarı finalistler belli oldu.

Aliağa '9 Eylül Kupası'nda yarı finalistler belli oldu, System.String[]

Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen "4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası 9 Eylül Kupası"nda yarı finalistler belli oldu.


Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesislerinde düzenlenen turnuvada oynanan çeyrek final maçlarında Göztepe Futbol Okullarını 6-4'lük skorla mağlup eden Cihat Saka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri ile normal süresi 5-5 berabere biten maçta Aliağa GFB'yi penaltılarla geçen Karakuzu turnuvanın ilk yarı finalistleri oldu. Turnuvanın son yarı finalistlerini belirleyen karşılaşmalarda ise Ege Hakan-Kent Konseyini 9-1, M.K.E. ise 1881'i 8-5'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen son takımlar oldu.


Yarı final maçları cuma günü oynanacak


Aliağalı futbolseverlerin de yakından takip ettiği turnuvada yarı final maçları 6 Eylül Cuma günü Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesislerinde oynanacak. Yarı finalin ilk maçı olan Cihat Saka Spor Tesisleri - Karakuzu karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Gecenin ikinci maçı saat 21.30'da Ege Hakan ile M.K.E arasında oynanacak.


Yarı final nefesleri kesecek


İzleyenleri futbola doyuracak olan yarı final maçları kıran kırana mücadelelere sahne olacak. Yarı final karşılaşmalarında başarılı olan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanarak '9 Eylül Kupası'na bir adım daha yaklaşacak. - İZMİR

Aliağa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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