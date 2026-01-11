Aliağa'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde üzerine demir parça düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aliağa Gemi Söküm Tesisleri'ndeki söküm çalışmaları sırasında işçi Salih Ataman'ın (46) üzerine demir parça düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
