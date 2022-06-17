Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

17.06.2022 15:27
Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Aliağa ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karneleri aldı.

Aliağa ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karneleri aldı.

TOKİ İlkokulunda protokol üyelerinin de katılımıyla karne töreni yapıldı.

Programa; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Karaman, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 'Ben de yazarım' kitabının tanıtımı yapıldı Diyarbakır'da 'Ben de yazarım' kitabının tanıtımı yapıldı
Kaynak: AA

Ömer Karaman, Hisarcık, Karaman, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:18 AB Komisyonu, Gürcistan'ı es geçti!
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:12 Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
14:10 Selin Ciğerci bikinili videosunu paylaştı, eşi Gökhan Çıra'dan yorum geldi: Saçından ayağına kadar benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 15:32:49. #1.12#
SON DAKİKA: Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement