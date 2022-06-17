Aliağa'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Aliağa ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan öğrenciler karneleri aldı.
TOKİ İlkokulunda protokol üyelerinin de katılımıyla karne töreni yapıldı.
Programa; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz de katıldı.
Halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam Karaman, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
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