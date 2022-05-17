Aliağa'da sazlık alanda yangın - Son Dakika
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Aliağa'da sazlık alanda yangın

17.05.2022 22:16
Aliağa'da sazlık alanda yangın

İzmir'in Aliağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saatlik müdahaleleri sonucunda söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Hacıömerli Mahallesi Temaşalık mevkiinde bulunan sazlık alanda çıktı. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 itfaiye aracı ile Aliağa Belediyesi'ne ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi.

Bölgenin bataklık alandan oluşmasından dolayı müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, yaklaşık 3,5 saatlik çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi. - İZMİR

Aliağa'da sazlık alanda yangın
Aliağa'da sazlık alanda yangın
Aliağa'da sazlık alanda yangın
Aliağa'da sazlık alanda yangın
Aliağa'da sazlık alanda yangın

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aliağa, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aliağa'da sazlık alanda yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa'da sazlık alanda yangın - Son Dakika
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