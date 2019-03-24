Son Dakika Haberleri: Aliağa'dan Çanakkale'ye Üçüncü Kafile Uğurlandı

Aliağa'dan Çanakkale'ye Üçüncü Kafile Uğurlandı

23 dakika önce

Aliağa Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için 3 bin kişilik üçüncü kafile uğurlandı.

Aliağa'dan Çanakkale'ye Üçüncü Kafile Uğurlandı, System.String[]
Aliağa Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyareti için 3 bin kişilik üçüncü kafile uğurlandı.

Aliağa Belediyesi, "Ecdadımıza Gidiyoruz" sloganıyla düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretlerine devam ediyor. Son iki haftada 5 bin Aliağalı büyük destanın yazıldığı toprakları görme fırsatı yakalarken üçüncü kafile ile 3 bin Aliağalı daha Çanakkale'ye uğurlandı. 60 otobüsten oluşan dev kafile Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Kahramanlık öykülerinin yazıldığı, şehit kanı ile sulanan topraklara akın eden Aliağalılara Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da eşlik ediyor. Yapılan ziyaretler ile üç haftada toplam 8 bin Aliağalı Çanakkale Şehitliğini görmüş olacak.

Çanakkale'de gün boyu sürecek olan programda Aliağalılar rehberler eşliğinde; Kilitbahir Kaleleri, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit Onbaşı'nın görev yaptığı top ve anıt, gerçek şehit mezarlıklarının olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57.Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliğini ziyaret edecek.

Yapılacak ziyaretlerle Çanakkale ruhunu yaşayacak Aliağa kafilesi pazar gecesi 01.30'da Aliağa'ya dönüş yapacak. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

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