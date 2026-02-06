Aliağa FK Ziraat Kupası\'na Veda Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışından kopmayan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez yer aldığı gruplarda umduğunu bulamadı. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Samsunspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Iğdır FK ile eşleşen Aliağa FK 1 puan toplayabildi.

Bir diğer Süper Lig takımı Samsunspor'a da evinde 6-2 yenilen Aliağa FK, Iğdır FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aliağa Futbol bu maçın ardından kupa defterini resmen kapatacak. Teknik direktör Polat Çetin üst lig takımlarıyla aralarında güç farkı olduğunu belirterek, "Bizim amacımız keyif vermekti. Aldığımız sonuçlar farklı oldu. Ancak biz lige odaklanacağız ve sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.

LİGDE FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Aliağa Futbol ligde bu hafta sonunda Somaspor'u misafir edecek. Ligde grubunda son 4 maçını kazanan Aliağa ekibi fikstürde avantajlı periyoda da girdi. Üst üste 4 maçına İzmir'de çıkacak Aliağa FK, bu periyotta önündeki 6 maçın 2'sinden ise Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İY ligden çekildiği için hükmen 3 puan alacak.