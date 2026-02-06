Aliağa FK Ziraat Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa FK Ziraat Kupası'na Veda Etti

Aliağa FK Ziraat Kupası\'na Veda Etti
06.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Konyaspor'a 5-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Lige odaklanıyorlar.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışından kopmayan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez yer aldığı gruplarda umduğunu bulamadı. B Grubu'nda mücadele eden sarı-siyahlılar 3'üncü hafta maçında Süper Lig ekibi Konyaspor'a deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Samsunspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Iğdır FK ile eşleşen Aliağa FK 1 puan toplayabildi.

Bir diğer Süper Lig takımı Samsunspor'a da evinde 6-2 yenilen Aliağa FK, Iğdır FK ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Son hafta maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Aliağa Futbol bu maçın ardından kupa defterini resmen kapatacak. Teknik direktör Polat Çetin üst lig takımlarıyla aralarında güç farkı olduğunu belirterek, "Bizim amacımız keyif vermekti. Aldığımız sonuçlar farklı oldu. Ancak biz lige odaklanacağız ve sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz" dedi.

LİGDE FİKSTÜR AVANTAJI VAR

Aliağa Futbol ligde bu hafta sonunda Somaspor'u misafir edecek. Ligde grubunda son 4 maçını kazanan Aliağa ekibi fikstürde avantajlı periyoda da girdi. Üst üste 4 maçına İzmir'de çıkacak Aliağa FK, bu periyotta önündeki 6 maçın 2'sinden ise Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İY ligden çekildiği için hükmen 3 puan alacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK Ziraat Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı
12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:23:51. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa FK Ziraat Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.