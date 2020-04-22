Aliağa köşe bucak dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Ülkemizde de görülen korona virüs salgını ile birlikte dezenfekte çalışmalarını üst seviyeye çıkartan Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri, vatandaşının sağlığı için kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Haftalık olarak hazırlanan program kapsamında tüm mahalleleri, caddeleri ve sokakları insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkayan belediye hijyen ekipleri; Yeni Mahalle, Horozgediği, Çakmaklı, Bozköy, Çaltılıdere, Aşağı Şakran, Yüksekköy ve Çoraklar Mahalleleri ile İzban bölgesi ve kamyon garajında dezenfekte çalışması yaptı. Belediye hijyen ekipleri her gün birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı dezenfekte çalışmalarını önümüzdeki günlerde de ara vermeden sürdürecek. - İZMİR