Aliağa Petkimspor-Tofaş Maç Saati Değişti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11 Ocak Pazar günü oynanacak Aliağa Petkimspor- Tofaş maçının saati değişti. Mücadele Tofaş'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Cholet önünde çıkacağı deplasman maçının hava muhalefeti nedeniyle ertelenmesinden dolayı saat 15.30'dan 20.30'a alındı.
