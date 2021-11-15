Aliağaspor FK'dan Evinde Farklı Galibiyet - Son Dakika

Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 27 ve 48'de İlker Ataseven, 54'te Barış Tenşi, 89'da Abdullah Çınar kaydetti. 45+1'de ise Çiğli Belediyespor oyuncusu Egecan Çevir topu kendi ağlarına gönderdi. Aliağaspor FK bu sonuçla birlikte 9.Bölge 2.Grupta puanını 6'ya çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanı Kamil Önal ile Aliağalı futbolseverler birlikte izledi. Karşılaşma iki takımın kontrollü oyunu ile başlasa da ev sahibi takım, taraftarının güçlü desteği ile 10'uncu dakikadan itibaren üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Ev sahibi takım ilk yarıyı İlker Ataseven'in attığı gol ve Egecan Çevir'in kendi kalesine attığı golle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibine vermeyen sarı siyahlılar tempoyu artırdı.

İkinci yarının henüz başında 48.dakikada ilk golün sahibi İlker Ataseven farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 54'te Barış Tenşi, 89'da ise Abdullah Çınar attıkları gollerle farkı 5'e çıkardı. Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan sarı siyahlılar galibiyet sevincini taraftarı ile birlikte yaşadı. Futbolcuları tribün önüne çağıran taraftarlar, futbolculara üçlü çektirdi.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "PROFESYONEL LİGE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, şunları söyledi: "Evimizdeki galibiyetlere devam ediyoruz. Geçen hafta aldığımız mağlubiyet bizi çok üzmüştü. Bir an önce sahaya çıkarak aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. İlk yarıda skor üstünlüğünü ele alarak ikinci yarıda keyifli bir futbol oynadık. Maçlarımızın tamamını kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile profesyonel lige çıkacağımıza inanıyoruz"