Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı - Son Dakika
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Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı

18.04.2022 10:19
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Tramvay İstasyonu'nu kullanmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin olmaması nedeniyle yolun karşısına geçerken zor anlar yaşıyor.

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy Tramvay İstasyonu'nu kullanmak isteyen vatandaşlar, yaya geçidinin olmaması nedeniyle yolun karşısına geçerken zor anlar yaşıyor. Yetkililere seslenen vatandaşlar, hızlıca akan trafiğin olduğu bölgeye yaya geçidi yapılmasını istedi.

4 Ocak 2021 tarihinde hizmete açılan Alibeyköy Otogar-Cibali Tramvay hattının tamamlanmasının üzerinden 15 ay geçmesinin ardından Alibeyköy İstasyonu'nda yaya geçidinin olmaması, vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Tramvay istasyonunu kullanacak yayaların karşıya geçebilmesi için en yakın yaya geçidi ise 100 metrelik mesafede bulunuyor. Otobüs duraklarının bulunduğu alanda yolun karşına geçen vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atıyor. Gün içerisinde yüzlerce kişinin kullandığı tramvay istasyonu için vatandaşlar, bu alana bir an önce yaya geçidi yapılmasını istiyor.

İnsanların buradan karşıya geçmek için güçlük çektiğini söyleyen Oğuzhan Özden, "Aslında ışıklandırma var ama çok geride kaldığından dolayı yani insanlar buradan karşıya geçmekte güçlük çekiyor. Keza aynı şekilde tramvaydan çıktık arkadaşımla birlikte, fakat karşıya geçemiyoruz gördüğünüz gibi arabalar vızır vızır geçiyor. Tabii tehlikeli görüyorsunuz araçlar hızlı yani hiçbir şekilde tabela veya yaya geçidi belirtecek hiçbir şey yok" dedi.

Hızlıca akan trafiğin içinden yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Harput, "Buraya gelene kadar kaç yol ayrılıyor. Şuraya bir tane yapılması gerekiyor. O da çok acil. Burada çok kaza oluyor. Geçen gün ben de az daha kaza geçiriyordum. Ne yapayım başka yer yok" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman/ İHA)

Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı
Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı

YORUMLAR
500
Tramvaya kaçak olarak biniyordu... Artık belediyenin kadrolu personeli Tramvaya kaçak olarak biniyordu... Artık belediyenin kadrolu personeli KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN VATANDAŞI BIÇAKLAYAN TAKSİCİ TUTUKLANDI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alibeyköy'de tramvaya ulaşmak isteyen vatandaşların zorlu imtihanı - Son Dakika


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