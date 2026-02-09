Alican Gümrük Kapısı'nda Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika
Yerel

Alican Gümrük Kapısı'nda Yenileme Çalışmaları

09.02.2026 13:54
Iğdır'daki Alican Gümrük Kapısı için hazırlıklar tamamlanıyor, ekonomi ve diplomasiye katkı bekleniyor.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin en önemli köprülerinden biri olması beklenen Alican Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar hız kazandı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, kapıda devam eden yenileme ve altyapı çalışmalarını yerinde denetleyerek sürecin son durumu hakkında bilgi aldı.

Sivil geçişlere 1993'ten bu yana kapalı olan ancak geçtiğimiz yıl deprem yardımlarının ulaştırılması için geçici olarak açılan Alican Gümrük Kapısı'nın kalıcı şekilde hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor.

Vali Taşolar, incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığını vurguladı.

Alican Gümrük Kapısı'nın açılmasının sadece diplomatik bir adım değil, aynı zamanda bölge ekonomisi için de büyük bir "can suyu" niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ekonomi, Iğdır, Yerel, Son Dakika

