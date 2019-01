Alinur Aktaş: "Bursa Değerleri ile Geleceğe Yürüyecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tüm noktalarına hizmeti götüreceklerini ve tüm değerleri ile birlikte geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şirin Medya radyolarının yanı sıra Bursa'da yayın yapan onlarca radyonun ortak canlı yayınında yeni dönem projelerini anlattı. Bursa'da Gündem Programı'nın canlı yayın konuğu olan Aktaş, Bursa'nın şiir ve şarkılara konu olmuş, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunun altını çizerek, "Her ne kadar son dönemlerde aldığı göçlerle değişim ve dönüşüme uğrasa da güzelliğini koruyabilen bir şehir. Göreve gelirken Bursa'nın geleneksel yapısını bozmadan modern dokunuşlarla daha yaşanabilir bir hale getirme konusunda bir heyecanımızın olduğunu ifade etmiştik. Bu kadar özelliği bünyesinde barındıran bir şehri başka bir yerde bulmanız mümkün değil. Bu noktada neler yapabilirizle alakalı şehrin beklentileri bizim için önemliydi. Bursa halkı ne istiyor, ne bekliyor? 10 bin 324 kişiye sorduk. Bunların içinde şoföründen mühendisine kadar birçok mesleklerden insanlarımız vardı. Yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine anket, mülakat şeklinde sorular yönelttik. Bu değerlendirmeler sonucunda Bursa ile alakalı dört tane konu başlığı ortaya çıktı. Bir trafik ve ulaşım, Bursa bu konularda gerçekten sıkıntılı, iki şehir gelenekleri ve kentlilik bilinci, üçüncü ekonomi ve dördüncüsü de şehir ve iletişim konularından hareketle şehir tasavvurumuz. Bu kıstaslara göre hareket ediyoruz" dedi.



"Şehrin her noktasına hizmet götüreceğiz"



Şehrin her noktasına hizmet götürmeyi planladıklarını anlatan Aktaş, "Genelde şehirlerde ana arterler ve merkezi bölgelere bakılır ancak kenar mahallelere de hizmet taşınmalı. Bu manada Bursa'nın tüm noktalarına temas etmemiz gerekiyor. Tecrübelerimiz var, Bursa'nın tüm noktalarına hizmeti taşıyacağız ve Bursa'yı tüm değerleri ile birlikte geleceğe taşıyacağız. Bursa'nın turistik değerlerini ve kültürünü dünyaya tanıtmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu anlamda Turizm Tanıtma Birliği'ni kurduk ve Bursa'mızın değerlerini dünya fuarları ve büyük organizasyonlar aracılığıyla dünya kamuoyuna taşımanın çabasındayız" diye konuştu.



"Ulaşım sorunu 2020 sonunda Bursa gündeminin zirvesinden inecek"



Ulaşım ve trafik sorununun tüm büyük kentlerin ortak meselesi olduğunu anlatan Alinur Aktaş, kısa ve uzun vadeli eylem ve planlarla Bursa'da bu sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Aktaş, "Bir çok ülkeden daha fazla nüfusa sahip, canlı bir şehrimiz var. Biz bu anlamda ulaşım master planımızla uzun vadeli, akıllı dokunuşlarımızla da kısa vadeli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ancak bir de belediyemizin mali durumu var. Bu sorunu aşamadığımızdan bu anlamda çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Bu manada bizim öyle bir acil eylem planı uygulamamız gerekiyor ki o dokunuşlarla trafik rahatlasın. Bir taraftan da uzun vadeli yol haritamızı yapalım. Bursa'nın şu an damarı niteliğindeki ana kavşakları tıkalı. Aralarında sirkülasyon var ancak her geçen gün trafiğe yeni araçlar da katılıyor. Dolayısıyla böyle bir yapıda trafik yoğunluğu kaçınılmaz. Biz öncelikle bu tıkanan damarları açmaya çalıştık. Dünyada uygulanan akıllı kavşaklar, şerit genişletmeleri, sinyalizasyon düzenlemeleri ile trafiği rahatlatmaya çalıştık. Bizim asıl amacımız bu değil. Trafik master planımızı hazırladık. Gerek raylı sistemler, gerekse de halk otobüsleri ve yeşil otobüslerle de bir rahatlama getirilecek. Bunun yanında ilk olarak seçim sonrasında ilk dokunacağımız alan Acemler Kavşağı olacak. Dolayısıyla 2020 yılı sonunda artık trafik Bursa'nın önceliği olmaktan çıkacak" şeklinde konuştu.



Öte yandan Bursa'da radyo yayıncılığı ve internet haberciliği anlamında yaptığı yayınlarla ses getiren Şirin Medya, Uludağ Medya Radyo TV A.Ş. çatısı altında 91.5 frekansında Türk pop müziği yayını yapan Radyo Tr'nin lisansını aldı. Bünyesindeki Türk Halk Müziği yayını yapan Radyo EN (BURSA FM ) arabesk yayını yapan Radyo Vizyon ile birlikte Radyo Tr ile gücüne güç katan Şirin Medya, alanında öncü yatırımlarını sürdürüyor. Şirin Medya'nın yeni sesi Radyo Tr'nin kutlama pastasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kesti. Aktaş, Şirin Medya'nın yeni sesinin hayırlı olmasını diledi.



Şirin Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şirin ise, Aktaş'a teşekkür ederek, Bursa'ya ve Bursa medyasına değer katacak çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

