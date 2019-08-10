Alisson'dan Liverpool'a kötü haber
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Liverpool
'un kalecisi Alisson Becker
, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea
ile Vodafone Park
'ta oynanacak UEFA Süper Kupa
maçında takımdaki yerini alamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:28
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