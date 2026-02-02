Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Kavga

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde iki güvenlik görevlisi ile bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayda bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İki güvenlik görevlisi ile 7-8 kişilik bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, taraflar sandalyeler ile saldırmaya başladı. Taraflardan biri güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL