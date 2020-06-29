Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi Marketin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs alış veriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek eline aldığı taşla tüm camlarını kırdı.

Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi

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Marketin camlarını taşla kıran şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir şahıs alış veriş yaptığı markete bir süre sonra geri dönerek eline aldığı taşla tüm camlarını kırdı. Polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi D100 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere, çocuğu ile birlikte sokak üzerinde bulunan markete gelen bir şahıs alış veriş yaptı. Marketten alış veriş yaptıktan sonra çocuğu ile birlikte uzaklaşan şahıs bir süre sonra elindeki taşla geri döndü. Şahıs elindeki taşla marketin tüm camlarını, henüz öğrenilemeyen bir sebeple tek tek kırdı. Bu sırada markette bulunan çalışanlar panikle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli, Derince, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alışveriş yaptığı marketi savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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