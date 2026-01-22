Aliyev'den Karabağ'a Tebrik, Hakeme Tepki - Son Dakika
Spor

Aliyev'den Karabağ'a Tebrik, Hakeme Tepki

22.01.2026 00:30
Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın Eintracht Frankfurt'u yenmesini kutladı, hakem kararlarını eleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup eden Karabağ'ı tebrik ederken, karşılaşmayı yöneten hakeme tepki gösterdi.

Aliyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.

Karabağ'ı tebrik eden Aliyev, "Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında elde edilen parlak galibiyet dolayısıyla Karabağ Futbol Kulübü'nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarını eleştiren Aliyev, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Hakemin adaletsiz ve taraflı kararlarına rağmen adalet yerini buldu. Bu, UEFA tarafından görevlendirilen hakemlerin, adaletsiz ve taraflı kararlarla Karabağ'ın galibiyet yolunu kesmeye çalıştığı ilk olay değil. UEFA'nın, bu hakemin kim tarafından görevlendirildiğine açıklık getireceğini umuyorum."

Aliyev, mesajını "Adaleti ve eğilmeyen ruhu yenmek mümkün değildir. Yaşasın Karabağ." sözleriyle tamamladı.

Lig aşamasının bitimine bir hafta kala Eintracht Frankfurt'u yenerek puanını 10'a yükselten ve tur atlayabilmek adına avantaj yakalayan Karabağ, son haftada 28 Ocak Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımına konuk olacak.

Kaynak: AA

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.