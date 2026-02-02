Aliyev ve Al Nahyan İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
02.02.2026 20:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile stratejik iş birliğini değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu-Dabi'ye geldi. Aliyev, temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan-BAE ikili ilişkilerinin stratejik ortaklığa dayandığı vurgulanarak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, enerji, yenilenebilir enerji, kültürel, insani ve diğer alanlar dahil olmak üzere iş birliğinin tüm sahalarda gelişmesinden memnuniyet dile getirildi.

Azerbaycan ve BAE ilişkilerinin genişlemesinde her iki liderin Azerbaycan'a ve BAE'ye gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerin ve görüşmelerin önemi kaydedildi. Görüşmede, Abu Dabi'de Azerbaycan ve BAE Silahlı Kuvvetleri arasında düzenlenen Barış Kalkanı-2026 ortak operasyonel-taktik tatbikatının önemine değinildi. Tatbikatların iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında operasyonel askeri uyumun geliştirilmesine katkı sağlayacağına dair güven ifade edilerek, bunun gelecekte de sürdürülmesinin önemine değinildi.

Görüşmede devlet başkanları, ilişkilerin perspektifleri ve gelecekteki temaslara ilişkin görüş alışverişinde de bulundular. Ardından Azerbaycan ve BAE liderlerinin katılımıyla Güney Gaz Koridoru A.Ş.'de Ekonomi Bakanlığına ait kontrol dışı payın belirli bir kısmının Abu-Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin yatırım kolu olan XRG şirketine satılmasına ilişkin alım-satım sözleşmesine dair belge imzalandı.

Öte yandan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile BAE Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliğine ilişkin bir niyet mektubu da imzalandı. Azerbaycan ve BAE cumhurbaşkanları, bu belgelerin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ivme kazandıracağına olan güvenlerini dile getirdiler.

Görüşmede ayrıca Bakü ve Abu Dabi'nin kardeş şehir olması meselesi de gündeme getirildi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA

