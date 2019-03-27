Son Dakika Haberleri: Aliyev ve Paşinyan Viyana'da Görüşecek

Aliyev ve Paşinyan Viyana'da Görüşecek

22 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 29 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşecek.

Aliyev ve Paşinyan Viyana'da Görüşecek, System.String[]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 29 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüşecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının teklifi üzerine 29 Mart'ta Viyana'da Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında bir araya gelecek.

Aliyev ve Paşinyan, en son 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya gelmişti.

Dağlık Karabağ sorunu


Dağlık Karabağ, hukuken Azerbaycan sınırları içerisinde yer alıyor ancak fiilen Ermenistan tarafından işgal altında bulunuyor.


Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Güney Kafkasya cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bölgede iki bağımsız devlet arasında kanlı bir savaş başladı.


Ermenistan bu süreçte Dağlık Karabağ ve çevresi dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik bölümünü işgal etti. Rusya ara buluculuğuyla 1994'te ateşkes ilan edilmiş olsa da gerginlik bugüne kadar sürdü.


Bazı dönemlerde ateşkesin bozulduğu ve yerel çatışmaların yaşandığı bölge, Kafkasya'nın kriz sahalarından birisi haline geldi.


Öte yandan, eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu da birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Viyana, Güncel
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