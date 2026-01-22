Aliyev ve Trump Davos'ta Bir Araya Geldi - Son Dakika
Aliyev ve Trump Davos'ta Bir Araya Geldi

22.01.2026 16:25
Aliyev, Davos'ta Trump ile ilişkileri geliştirme ve barış konularını görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasındaki temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede ABD Başkanı Trump'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Aynı zamanda geçen yıl 8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik anlaşmaların sağlanmasında Başkan Trump'ın tarihi rolüne de değinildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlara da dikkat çekti. Bölgede artık barışın mevcut olduğunu belirten Aliyev, bunun iki ülke arasında ticari ilişkilerin oluşmasında da kendini gösterdiğini ifade etti. Bu kapsamda Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünlerinin ihracını, ayrıca ithal edilen tahılın Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaştırıldığını da belirtti. Aliyev aynı zamanda, Zengezur Koridoru'nun yanı sıra TRIPP projesinin de bölgesel bağlantılar açısından önemli bir rol oynadığını kaydetti. Görüşmede Trump'ın başkanlığında kurulan Barış Kurulu'nun önemine de değinildi. Kurulun Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesi ve aynı zamanda küresel çatışmaların çözümüne katkı sağlaması bakımından taşıdığı önem vurgulanırken, kurucu üye devlet sıfatıyla Azerbaycan'ın davet edilmesi Azerbaycan-ABD stratejik ortaklığının ve Azerbaycan'ın dünyada barışın teşvikinde oynadığı rolün bir tezahürü olarak değerlendirildi. Görüşmenin devamında devlet başkanları, ikili ilişkilerin perspektifleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. - DAVOS

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

