Son Dakika Haberleri: Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti

Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti

55 dakika önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sahte olduğu iddia edilen alkolden kullandıktan sonra fenalaşan Azerbaycan uyruklu bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sahte olduğu iddia edilen alkolden kullandıktan sonra fenalaşan Azerbaycan uyruklu bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Sapanca'da dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşınca arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki yapılan ilk müdahalesinin ardından İsmayilov, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sabaha kadar müşahede altında kalan yabancı uyruklu kişi doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü üzerinde durulan İsmayilov'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı araştırma neticesinde sahte alkolü satan Gürcistan uyruklu 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi. - SAKARYA

Azerbaycan, Sakarya, Sapanca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Eski karısını öldüren katil kocanın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkol içti, hastanede hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]