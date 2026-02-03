Alkol Kavgasında Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alkol Kavgasında Cinayet

Alkol Kavgasında Cinayet
03.02.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da veresiye alkol tartışması kanlı bitti; 1 ölü, 1 yaralı, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir büfede veresiye alkol talepleri reddedilince çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişi de yaralayan 2 şüpheli, çıkaıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde M.Ö. tarafından işletilen büfeden veresiye alkol almak isteyen Ş.K. ve F.Y., ile talebi reddeden büfe sahibi ve yanında bulunan Mustafa Çolak arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.Ö. ve Mustafa Çolak bıçakla yaralandı. Çolak olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıdı. Kaçan şüpheliler olaydan 28 saat sonra, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonrası, teknik ve fiziki takibin ardından Ergenuşağı kırsalına yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ş.K. ve F.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği iddia edilen K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Ş.K.'nin 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol Kavgasında Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:31:46. #7.11#
SON DAKİKA: Alkol Kavgasında Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.