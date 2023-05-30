Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi - Son Dakika
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Kayseri'de alkollü masada kız çocuğunun oynatıldığı görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

30.05.2023 14:36

Kayseri'de yaşı küçük kız çocuğunun bir düğünde alkol masası üzerine çıkartarak oynatan ve çektikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, gündemi sarstı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı. O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.

"BU BİR İSTİSMAR"

TikTok'ta paylaşıldığı anlaşılan video, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Birçok kullanıcı, bunun bir istismar olduğunu ve konuyla ilgili sorumluların şikayet edilmesi gerektiğini savundu.

Alkol masasında kız çocuğunun oynatıldığı görüntülere tepki yağıyor

SERT YORUMLAR GELDİ

Söz konusu video kısa süre içinde binlerce izlenme alırken, kullanıcılar tepkilerini yaptıkları sert yorumlarlar gösterdi.

Alkol masasında kız çocuğunun oynatıldığı görüntülere tepki yağıyor

"SORUMLULAR TESPİT EDİLEREK İŞLEM BAŞLATILDI"

Olayla ilgili işlem başlatılırken, yapılan açıklamada, "27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

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