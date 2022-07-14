Alkollü halde köprü korkuluklarına çarptı, "Şaştım kaldım" dedi - Son Dakika
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Alkollü halde köprü korkuluklarına çarptı, "Şaştım kaldım" dedi

14.07.2022 10:43

Alkollü halde köprü korkuluklarına çarptı, "Şaştım kaldım" dedi Önce köprünün korkuluklarına, sonra da başka bir araca çarptı Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı, aracın kırılan arka camlarına inanamadı Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce köprü korkuluklarına, sonra da başka...

Alkollü halde köprü korkuluklarına çarptı, "Şaştım kaldım" dedi

Önce köprünün korkuluklarına, sonra da başka bir araca çarptı

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı, aracın kırılan arka camlarına inanamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde önce köprü korkuluklarına, sonra da başka bir otomobile çarpan aracın alkollü sürücüsü, "Şaştım kaldım, arka camlar nasıl kırıldı onu anlamadım. Görüldüğü gibi köprüden geçemedik işte" dedi.

Kaza, Oymapınar-Manavgat yolunda meydana geldi. Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Halil K.'nin kullandığı 07 AZJ 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Naras Köprüsünün korkuluklarına çarptıktan sonra karşı yönden gelen Murat Katlanır'ın kullandığı 07 CAA 48 plakalı otomobile çarptı.

158 promil alkollü çıktı

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kazada, hurdaya dönen ve parçalara ayrılan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Halil K.'nin, trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde 158 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 aylığına el konuldu.

Neşesinden bir şey kaybetmedi

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından jandarma aracına alınan Halil K.'nin sık sık jandarma aracından inerek hurdaya dönen aracının başına geldiği gözlenirken, aracının kapı ve arka camının nasıl bu hale geldiğini merak ettiği görüldü. Kazayı nasıl yaptığı sorulan Halil K., "Kaza meydanda, şaştım kaldım, Arka camlar nasıl kırıldı onu anlamadım. İşte görüyorsunuz. Köprüyü geçemedik. Her şey ortada" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü halde köprü korkuluklarına çarptı, 'Şaştım kaldım' dedi - Son Dakika

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