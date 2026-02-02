Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaya Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde, Kaymakamlık konutu civarında meydana geldi. Zeynep C. (29) idaresindeki 10 AIF 184 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Necdet Akdeniz'e (46) çarptı. Akdeniz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan kontrollerde sürücü Zeynep C.'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - BALIKESİR