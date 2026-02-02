Alkollü sürücü, motosikletliye çarptı: Genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Alkollü sürücü, motosikletliye çarptı: Genç hayatını kaybetti
02.02.2026 14:49
Muğla'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden Sertaç Yılmaz, Bolu'da toprağa verildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Bolu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 31 Ocak'ta gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Y. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Sertaç Yılmaz'ın (27) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Yılmaz, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü alkollü çıktı, tutuklandı

Kazanın ardından yapılan incelemelerde otomobil sürücüsü Yasin Y.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı

Sertaç Yılmaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Bolu'ya getirildi. Aktaş Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından genç adamın cenazesi, Çığırtkanlar Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Ağabeyi Aytaç Yılmaz, "2 gün önce trafik kazası geçiren kardeşimin cenaze törenindeyiz. Bizi bu duruma sokan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Benim kardeşimin hiçbir günahı yoktu. Tüm ekipmanlarını takarak, her şey uygun bir şekilde yolunda ilerlerken kuralsız bir insan yüzünden hayatını kaybetti" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Bolu, Son Dakika

