Alkollü Sürücüye Büyük Ceza

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve uzun süreli kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, 2.51 promil alkollü çıktı. Sürücüye toplam 67 bin 255 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Bölgede trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 35 CUV 212 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücü polis ekiplerinin uzun süreli kovalamacası sonucu durdurularak yakalandı. Direksiyon başındaki T.T. isimli şahsın yapılan alkol kontrolünde 2.51 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlalden toplam 67 bin 255 TL idari ceza uygulandı. Araç trafikten men edilirken, T.T.'nin sürücü belgesine de 100 ceza puanını doldurması nedeniyle 2 ay süreyle el konuldu. - İZMİR