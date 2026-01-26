Alkollü Sürücüye Cezası ve Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
Alkollü Sürücüye Cezası ve Ehliyetine El Konuldu

Alkollü Sürücüye Cezası ve Ehliyetine El Konuldu
26.01.2026 10:06
Burdur'da alkollü sürücü, polisleri görünce arkadaşla yer değiştirip yakalandı. Ceza 11.629 TL.

Burdur'da polisleri görünce arkadaşıyla yer değiştiren alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 TL ceza uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 DM 938 plakalı otomobiliyle seyreden sürücü İ.B.E, kazayla ilgilenen polis ekiplerini görünce aracı emniyet şeridine çekip yandaki arakadaşıyla ye değiştirdi. Durumu fark eden polis ekiplerince otomobil durduruldu. Ekiplerin sorgusu üzerine gençler sürücü değiştirdiklerini kabul etti. Yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İ.B.E'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira idari ceza uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

