Alkolün Faturası: Kulağı Koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra dengesini kaybedip, taşların üzerine düşen Selçuk Y.'nin (34) sağ kulağı koptu.
Olay, gece saatlerinde kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Y., alkol aldıktan sonra yürürken dengesini kaybederek düştü. Başını taşlara çarpan Selçuk Y.'nin sağ kulağı koptu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyatla kulağı dikilen Selçuk Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
