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Alman dostluk futbol turnuvası başladı

1 saat önce

Alman Dostluk Futbol Turnuvası başladıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRK- Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen Alman Dostluk Futbol Turnuvası'nın 5'incisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde başladı.

Alman Dostluk Futbol Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRK- Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen Alman Dostluk Futbol Turnuvası'nın 5'incisi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen turnuvaya Galatasaray eski Başkanı Alp Yalman, eski futbolcu Tanju Çolak, Trabzonsporlu eski futbolcular Yattara, Serdar Bali ve Mehmet Yıldız, Fenerbahçeli eski futbolcu Deniz Barış, Beşiktaş'ta bir dönem futbol oynayan Alman Fabian Ernst gibi isimler de katıldı.

Turnuvada A ve B gruplarında 1'i kadın, 8 takım mücadele ediyor. A grubunda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Werder Bremen, Galatasaray İstanbul, Tsv 1860 München; B grubunda ise FC Adler Antalya, Trabzonspor, Kadınlar Karması ve Hannover 96 takımları yer aldı. Bugün sona erecek turnuva sonunda dereceye giren takımlara düzenlenecek gala gecesinde ödülleri verilecek.

Turnuvaya katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, maçı izlemeye gelen taraftarların ilgi odağı oldu. Taraftarlar Yattara'yla bol bol selfie yaptı.

B grubunda yer alan Kadınlar Karması takımı da turnuvaya renk kattı. Erkek takımıyla mücadele eden kadınların performansı göz doldurdu.

Alman dostluk futbol turnuvası başladı

Antalya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
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