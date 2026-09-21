Alman gazeteciden seçim değerlendirmesi: AfD muhalefet tekelini elinde tutuyor - Son Dakika
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Alman gazeteciden seçim değerlendirmesi: AfD muhalefet tekelini elinde tutuyor

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Alman gazeteciden seçim değerlendirmesi: AfD muhalefet tekelini elinde tutuyor
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Almanya siyasetinde ezberleri bozan Saksonya-Anhalt sonuçları, gözleri bir kez daha sistem karşıtı oy dalgasına çevirdi. Seçim zaferini değerlendiren gazeteci ve siyaset bilimci Benedikt Kaiser, AfD’nin yakaladığı bu ivmeyi, merkeze yerleşen partilerin halktan kopuşuna ve AfD'nin piyasadaki "tek gerçek muhalefet" konumunu ele geçirmesine bağlıyor.

Alman gazeteci ve siyaset bilimci Benedikt Kaiser, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyaletinde kazandığı dikkat çekici seçim zaferini analiz etti. Kaiser'e göre AfD’nin oy oranlarındaki hızlı yükselişin temelinde, partinin yerleşik siyasete karşı "muhalefet tekelini" kurması ve halkın mevcut kurumlara duyduğu derin güvensizlik yatıyor.

Almanya'daki kritik Saksonya-Anhalt eyalet seçim sonuçları, ülkedeki siyasi dengeleri sarsmayı sürdürüyor. Seçim sonuçlarını değerlendiren Kaiser, AfD'nin elde ettiği bu başarının, Hristiyan Demokratlardan (CDU) Sol Parti'ye (Die Linke) kadar uzanan "eski partiler" bloğuna karşı sergilenen net duruştan kaynaklandığını ifade etti.

DOĞU ALMANYA'DA REKOR OY ORANI

Göç krizi, enerji politikaları, sosyal refah ve dış politika gibi ülkenin ana gündem maddelerinde yerleşik partilerden ayrışan AfD’nin, Almanya'da fiili bir muhalefet alanı oluşturduğunu belirten Kaiser, Doğu Almanya'da ulaşılan yüzde 45'lik rekor oy oranına dikkat çekti. Alman uzmana göre bu tablo bir tesadüf değil; seçmenin uzun süredir hissettiği muhalefet boşluğunu AfD çatısı altında doldurma tercihinin net bir sonucu.

'YERLEŞİK PARTİLERİN ÜLKEYİ YÖNETEMEDİĞİ ZİHİNLERE KAZINDI'

Sandıktaki dramatik değişimin en büyük sebebinin mevcut siyasi sisteme duyulan güvensizlik olduğunu belirten Kaiser, 2025 yılında büyük beklentilerle göreve gelen CDU/CSU-SPD büyük koalisyonunun vadettiği reformları gerçekleştiremediğini vurguladı. Kaiser, bu süreçte Şansölye Friedrich Merz'in giderek kan kaybettiğini ifade etti.

Toplumun geniş kesimlerinde geleneksel partilerin yönetim kabiliyetini kaybettiği yönünde güçlü bir algı oluştuğunu kaydeden Kaiser, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"AfD'nin ülkenin karşı karşıya olduğu devasa sorunların üstesinden gelip gelemeyeceği şu an için bir soru işareti. Ancak diğer siyasi aktörlerin bu krizleri çözmeyi başaramadığı, halkın zihnine inkar edilemez bir gerçek olarak kazınmış durumda." 

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