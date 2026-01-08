Alman Sanayisinde Sipariş Artışı

Alman sanayisinde Kasım 2025'te savunma sektörü de dahil olmak üzere büyük siparişlerle son 11 ayın en büyük sipariş artışı görüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2025'e ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünler için siparişler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 arttı. Böylece, fabrika siparişlerinde art arda artış üçüncü aya taşınırken, Aralık 2024'ten bu yana en büyük artış görüldü.

Fabrika siparişleri Kasım 2024'e göre ise yüzde 10,5 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, kasımda aylık bazda yüzde 1 düşüş yönündeydi.

Almanya'da kasımda aylık bazda yurt içi siparişlerde yüzde 6,5 ve yurt dışı siparişlerde yüzde 4,9 artış oldu.

Kasımda önceki aya göre Avro Bölgesi'nden siparişler yüzde 8,2 ve Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden siparişler yüzde 2,9 yükseldi.

Söz konusu ayda sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde aylık yüzde 7,9, tüketim malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 2,9 artış görüldü.

Büyük ölçekli siparişlerin etkisi oldu

Destatis açıklamasında, "Kasım ayında imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 25,3 arttığı metal ürünleri imalat sektörü ve yüzde 12,3 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) büyümeden kaynaklandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Genellikle oldukça dalgalı seyreden büyük siparişler hariç tutulduğunda, kasımda yeni siparişlerde yüzde 0,7 yükseliş oldu.

Bu arada, geçici verilerde yüzde 1,5 artış olarak açıklanan ekim ayı fabrika siparişleri değişim oranı yüzde 1,6 artış olarak revize edildi.

İhracatta büyümenin düşük kalması bekleniyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, fabrika siparişlerinde yeni siparişlerin kasımda toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, daha az dalgalı olan 3 aylık karşılaştırmada, yeni siparişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daha yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Birkaç aydır, özellikle savunma tedariki bağlamında büyük siparişler, aylık sipariş alımında dalgalanmalara neden oluyor. Bununla birlikte, genel olarak Almanya ve Avro Bölgesi'nden talep eğilimi artarak devam ediyor. Buna karşılık, üçüncü ülkelerden gelen siparişler, ticaret ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2025 baharından bu yana zayıf seyrediyor. Bu nedenle ihracat büyümesinin zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Alman silah endüstrisi en önemli endüstriyel itici güçlerden biri olacak beklentisi

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası Ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, "Sonunda Alman ekonomisinden şikayet edilecek hiçbir şey bırakmayan bir rakam geldi. Bu, ekonomide olası dönüşün gerçek bir işareti." değerlendirmesini yaptı."

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kramer de yüksek dalgalanma gösteren büyük siparişler hariç tutulursa Alman sanayisinin aldığı siparişlerin art arda 3 aydır artış gösterdiğine işaret ederek, "Bu olumlu bir gelişme. Fakat sipariş alımının temel rakamı, 2024'ten bu yana oluşan yatay kanaldan henüz çıkamadı." dedi.

VP Bank Baş Ekonomisti Thomas Gitzel ise gelecek aylarda Alman silah endüstrisinin en önemli endüstriyel itici güçlerden biri olacağını belirterek, "ABD'nin Venezuela'ya saldırısı, askeri gücün mevcut dünya düzeni için ne kadar önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Ancak belirleyici faktör, özel altyapı fonundan sağlanan kaynakların somut projelere ne kadar hızlı aktarılacağı olacaktır." ifadesini kullandı.